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Чемпионат Италии. Серия А

Назван самый подешевевший игрок Серии А: Кьеза занял третье место

06 Июня 2024 • 07:16 Комментировать

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых подешевевших футболистов итальянской Серии А по итогам минувшего сезона. Первую строчку занял нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Его ценник упал на десять миллионов и сейчас составляет 100 млн евро.

Второе место занял полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес. Рыночная стоимость вингера «фиалок» снизилась с 40 до 35 миллионов.

Топ-3 самых подешевевших футболистов итальянского чемпионата замыкает атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. Его ценник также упал с 40 до 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Федерико Кьеза Виктор Осимхен ещё теги
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