Назван самый подешевевший игрок Серии А: Кьеза занял третье место

Эксперты портала Transfermarkt представили рейтинг самых подешевевших футболистов итальянской Серии А по итогам минувшего сезона. Первую строчку занял нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Его ценник упал на десять миллионов и сейчас составляет 100 млн евро.

Второе место занял полузащитник «Фиорентины» Николас Гонсалес. Рыночная стоимость вингера «фиалок» снизилась с 40 до 35 миллионов.

Топ-3 самых подешевевших футболистов итальянского чемпионата замыкает атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза. Его ценник также упал с 40 до 35 миллионов евро.