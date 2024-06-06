Массимилиано Аллегри стал неожиданным кандидатом на пост главного тренера «Милана».

56-летний специалист недавно согласовал расторжение контракта с «Ювентусом», а теперь ищет новую работу. Если верить Rai Sport, «Милан» вышел на связь с Аллегри для обсуждения возможного возвращения наставника на «Сан-Сиро». По распространённым данным, ранее «россонери» уже договорились с Паулу Фонсекой, однако ситуация остаётся неопределённой.

Массимилиано Аллегри работал в «Милане» с лета 2010 по январь 2014 года.

До недавних пор рулевым «красно-чёрных» был Стефано Пиоли, с которым клуб решил расстаться по окончании сезона.