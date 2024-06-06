«Милан» может расстаться с опытным защитником

Правый защитник «Милана» Алессандро Флоренци – один из кандидатов на уход из клуба.

33-летний игрок далеко не всегда проходил в стартовый состав «россонери» в минувшем сезоне, поэтому уже в грядущее трансферное окно, вероятно, сменит обстановку. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, «Милан» вполне может расстаться с латералем, интерес к которому проявляет другой клуб Серии А – «Болонья».

Алессандро Флоренци записал на свой счёт один забитый мяч и семь результативных пасов в 40 поединках прошедшей кампании. Контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 2 млн евро.