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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» может расстаться с опытным защитником

06 Июня 2024 • 03:28 Комментировать
Дженоа
2:0
Болонья

Правый защитник «Милана» Алессандро Флоренци – один из кандидатов на уход из клуба.

33-летний игрок далеко не всегда проходил в стартовый состав «россонери» в минувшем сезоне, поэтому уже в грядущее трансферное окно, вероятно, сменит обстановку. Согласно заявлениям инсайдера Николо Скиры, «Милан» вполне может расстаться с латералем, интерес к которому проявляет другой клуб Серии А – «Болонья».

Алессандро Флоренци записал на свой счёт один забитый мяч и семь результативных пасов в 40 поединках прошедшей кампании. Контракт футболиста рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по версии экспертов Transfermarkt, составляет 2 млн евро.

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