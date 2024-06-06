«Ювентус» готов предложить «Аталанте» 42 млн евро и своего игрока в обмен на Копмейнерса

«Ювентус» надеется в скором времени закрыть сделку по трансферу полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

Сам нидерландский футболист уже дал согласие на переход – он хочет присоединиться к «Ювентусу», о чём сообщили авторитетные источники. По обновлённым данным журналиста Альфредо Педуллы, «Ювентус» приготовил для «Аталанты» предложение на сумму в 42 млн евро плюс бонусы, также в сделку может быть включён 19-летний центральный защитник Дин Хейсен или 20-летний вингер Самуэль Илинг.

Тён Копмейнерс стал автором 15 голов и семи результативных передач, сыграв 51 матч за команду Джан Пьеро Гасперини в завершившейся кампании.