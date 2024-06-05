«Рома» запланировала встречу с агентом звезды «Ювентуса»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза остаётся на радарах «Ромы».

Туринцы могут продать 26-летнего игрока, поскольку тот, как неоднократно сообщалось, не входит в планы нового главного тренера команды Тьяго Мотты. Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, на этой неделе агент Кьезы встретится с представителями «Ромы» для обсуждения возможного сотрудничества. Итальянец считается одной из главных трансферных целей римского клуба.

В числе претендентов на Федерико Кьезу также назывался «Наполи». Действующий контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в середине следующего года, а его стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 35 млн евро.