Игор Тудор покинул должность главного тренера «Лацио».

О расставании с 46-летним специалистом объявила пресс-служба римлян. Хорват провёл на тренерском мостике «орлов» всего два с половиной месяца. Причиной столь быстрого прекращения сотрудничества стали разногласия между Тудором и руководством клуба.

Отмечается, что наставник был расстроен неспособностью «Лацио» удержать в составе полузащитника Даити Камаду, который должен перебраться в «Кристал Пэлас». Тудор считал японца одним из ключевых игроков команды.

Трудовой договор Игора Тудора был рассчитан до середины 2025 года.