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Чемпионат Италии. Серия А

Тудор покинул «Лацио» спустя два с половиной месяца после назначения официально

05 Июня 2024 • 22:37 Комментировать
Лацио
1:1
Сассуоло

Игор Тудор покинул должность главного тренера «Лацио».

О расставании с 46-летним специалистом объявила пресс-служба римлян. Хорват провёл на тренерском мостике «орлов» всего два с половиной месяца. Причиной столь быстрого прекращения сотрудничества стали разногласия между Тудором и руководством клуба. 

Отмечается, что наставник был расстроен неспособностью «Лацио» удержать в составе полузащитника Даити Камаду, который должен перебраться в «Кристал Пэлас». Тудор считал японца одним из ключевых игроков команды.

Трудовой договор Игора Тудора был рассчитан до середины 2025 года.

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Лацио Игор Тудор Даити Камада ещё теги

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