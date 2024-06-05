Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» подписал трёхлетний контракт с восходящей звездой

05 Июня 2024 • 21:55 Комментировать
Милан
3:3
Салернитана

Нападающий Франческо Камарда согласовал условия контракта с «Миланом».

Юный футболист отметил 16-летие только в марте, но уже успел дважды сыграть за первую команду «россонери». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, форвард договорился с клубом об условиях своего первого профессионального контракта – сделка рассчитана до 2027 года, как и ожидалось. Официально о заключении соглашения будет объявлено ближе к концу недели. Ради возможности остаться в «Милане» игрок отклонил предложения ряда зарубежных клубов.

Напомним, в ноябре прошлого года Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом в истории Серии А, выйдя на замену в матче против «Фиорентины».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Милан Франческо Камарда

Новости по матчу

Сегодня, 05 Июня
21:55
«Милан» подписал трёхлетний контракт с восходящей звездой
04 Июня
03:54
«Милан» может отказаться от подписания игрока «Тоттенхэма» из-за высокого ценника
01 Июня
03:17
Гуллит: «Зиркзее отлично подойдёт «Милану»
31 Мая
23:37
«Милан» выбыл из борьбы за Шешко, на которого также претендует гранд АПЛ
22:45
Хуммельс покинет «Боруссию» – назван главный претендент на игрока 1
28 Мая
21:30
Мбаппе назвал единственный клуб Серии А, в который мог бы перейти
26 Мая
01:51
Пиоли – о будущем после ухода из «Милана»: «Я учу английский»
00:53
Жиру попрощался с «Миланом» и европейским футболом 1
25 Мая
23:59
Пулишич повторил достижение Кака
23:47
«Милан» на последних минутах упустил верную победу над «Салернитаной»
22:31
Гендиректор «Милана»: «Пиоли сыграл важнейшую роль в развитии клуба»
21:15
«Милан» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
17:39
Леау обратился к Пиоли: «Вы помогли мне войти в футбольную элиту»
03:11
Милан - Салернитана: где смотреть прямую трансляцию онлайн
24 Мая
21:44
Интересный прогноз и ставка на матч Милан – Салернитана чемпионата Италии – 25 мая 2024
20:36
Ставка и прогноз на точный счёт матча Милан — Салернитана Серии А— 25 мая 2024
14:14
«Аталанте» Миранчука надо проиграть, чтобы помочь Италии: Рассказываем о дикой ситуации в Серии А 2
11:14
«Милан» расстался с Пиоли 6
23 Мая
10:13
Леау интересен зарубежным клубам, португалец уже принял решение
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
23:01 · Италия. Серия А
«Рома» запланировала встречу с агентом звезды «Ювентуса»
22:37 · Италия. Серия А
Тудор покинул «Лацио» спустя два с половиной месяца после назначения официально
22:18 · Германия. Бундеслига
Два топ-клуба поспорят за Тео Эрнандеса
21:55 · Италия. Серия А
«Милан» подписал трёхлетний контракт с восходящей звездой
20:28 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Наполи» Мауро: «Конте сделает клуб чемпионом» эксклюзив
18:30 · Англия. Премьер-лига
Лукаку рассказал, где будет играть в будущем
17:33 · Италия. Серия А
Итальянский журналист: «Приход Конте очень важен для возрождения «Наполи» эксклюзив
17:26 · Италия. Серия А
Тудор занимается расторжением трудового договора с «Лацио»
17:17 · Италия. Серия А
Клуб Лиги чемпионов «Болонья» объявил имя нового тренера официально
17:14 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Торино» — источник слухи
13:16 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» высказался о назначении Конте
13:01 · Италия. Серия А
Конте дал одно обещание после назначения в «Наполи» 1
12:54 · Италия. Серия А
Конте официально возглавил итальянский клуб 1 официально
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Милан» связались с украинским полузащитником
09:31 · Италия. Серия А
Сарри ответил на предложение «Панатинаикоса»
Все новости
Рекомендуем