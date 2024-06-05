«Милан» подписал трёхлетний контракт с восходящей звездой

Нападающий Франческо Камарда согласовал условия контракта с «Миланом».

Юный футболист отметил 16-летие только в марте, но уже успел дважды сыграть за первую команду «россонери». По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, форвард договорился с клубом об условиях своего первого профессионального контракта – сделка рассчитана до 2027 года, как и ожидалось. Официально о заключении соглашения будет объявлено ближе к концу недели. Ради возможности остаться в «Милане» игрок отклонил предложения ряда зарубежных клубов.

Напомним, в ноябре прошлого года Франческо Камарда стал самым молодым дебютантом в истории Серии А, выйдя на замену в матче против «Фиорентины».