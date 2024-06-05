В среду «Наполи» официально возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Бывший игрок «Наполи» Массимо Мауро специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предположил, каких успехов Антонио добьётся в рамках нового вызова.

«Конте сделает «Наполи» чемпионом. Это идеальная кандидатура. Жаль, что Антонио не возглавил команду прошлым летом, но теперь это свершилось. Он умеет побеждать и вернет «Наполи» на вершину очень быстро», - говорит Мауро нашему корреспонденту.

Напомним, что неаполитанцы провалили минувший сезон. Клуб занял лишь 10-е место в рамках Серии А. За сезон коллектив сменил трёх главных тренеров.