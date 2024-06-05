Тудор занимается расторжением трудового договора с «Лацио»

Римский «Лацио» и главный тренер Игор Тудор прекращают своё сотрудничество, пока что – неофициально. Об этом пишет Sky Sports.

По информации источника, стороны на данный момент занимаются расторжением трудового договора.

Напомним, что Тудор возглавил «Лацио» менее трёх месяцев назад – в минувшем марте. Под его руководством «орлы» смогли занять седьмое место в Серии А.

Ранее наш портал сообщал, что полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян не входит в планы Тудора, однако в случае ухода хорватского специалиста «Лацио» вновь может заинтересоваться Эдуардом.