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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Лиги чемпионов «Болонья» объявил имя нового тренера официально

05 Июня 2024 • 17:17 Комментировать

«Болонья» посредством своего официального сайта объявила о назначении на должность главного тренера Винченцо Итальяно. 46-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на два сезона – до середины 2026 года.  

На посту рулевого «Болоньи» Винченцо Итальяно сменил Тьяго Мотту. Последний, как ожидается, возглавит «Ювентус». Сам Итальяно ранее хорошо показал себя как тренер «Фиорентины» - в двух последних сезонах команда доходила до финала Лиги конференций, но там проигрывала.

«Болонья» завершила чемпионат Италии на пятой позиции и получила путёвку в основной раунд Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Винченцо Итальяно
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