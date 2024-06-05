«Болонья» посредством своего официального сайта объявила о назначении на должность главного тренера Винченцо Итальяно. 46-летний специалист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано на два сезона – до середины 2026 года.

На посту рулевого «Болоньи» Винченцо Итальяно сменил Тьяго Мотту. Последний, как ожидается, возглавит «Ювентус». Сам Итальяно ранее хорошо показал себя как тренер «Фиорентины» - в двух последних сезонах команда доходила до финала Лиги конференций, но там проигрывала.

«Болонья» завершила чемпионат Италии на пятой позиции и получила путёвку в основной раунд Лиги чемпионов.