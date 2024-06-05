Бывший наставник «Спартака» Паоло Ваноли стал новым главным тренером итальянского «Торино». Об этом сообщает журналист Джакомо Морандина.

По сведениям источника, 51-летний Ваноли уже подписал контракт с «Торино» до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Официальное сообщение последует в ближайшее время.

Утверждается, что зарплата Ваноли составит один миллион евро в год, при этом она может вырасти на 700 тысяч за счет различных бонусов.

Напомним, по итогам прошлого сезона Ваноли вывел «Венецию» из Серии B в элитный дивизион. «Торино» же финишировал на девятой строчке в чемпионате Италии.