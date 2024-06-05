Президент «Наполи» высказался о назначении Конте

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис дал комментарий по поводу назначения Антонио Конте на должность главного тренера команды.

«Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио – топ-тренер, лидер, с которым, я уверен, может начаться возрождение после завершения цикла, который привёл нас к завоеванию скудетто. Сегодня открывается новая важная глава в истории «Наполи», - слова де Лаурентиса приведены на сайте «Наполи».

Последний чемпионат Италии «Наполи» завершил лишь на десятой позиции. В следующем сезоне команда не будет выступать в еврокубках.