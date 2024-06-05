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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Наполи» высказался о назначении Конте

05 Июня 2024 • 13:16 Комментировать

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис дал комментарий по поводу назначения Антонио Конте на должность главного тренера команды.

«Я очень горжусь тем, что новым тренером «Наполи» стал Антонио Конте. Антонио – топ-тренер, лидер, с которым, я уверен, может начаться возрождение после завершения цикла, который привёл нас к завоеванию скудетто. Сегодня открывается новая важная глава в истории «Наполи», - слова де Лаурентиса приведены на сайте «Наполи».

Последний чемпионат Италии «Наполи» завершил лишь на десятой позиции. В следующем сезоне команда не будет выступать в еврокубках.

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