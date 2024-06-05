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Конте дал одно обещание после назначения в «Наполи»

05 Июня 2024 • 13:01 Комментировать (1)

Как и ожидалось, Антонио Конте занял пост главного тренера «Наполи». О назначении 54-летнего специалиста в среду было объявлено официально. Конте дал комментарий по поводу своего назначения.

«Наполи» - место мирового значения. Я счастлив и взволнован из-за возможности находиться здесь на тренерской скамейке. Могу с уверенностью обещать одно: я сделаю всё возможное для роста команды и клуба. Моя приверженность, как и приверженность моего штаба, будет максимальной», - слова Конте приводятся на сайте «Наполи».

Напомним, что Антонио Конте находился без клубной прописки с конца марта 2023 года после ухода из «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
05 Июня 2024 в 13:44
Интересно посмотреть на сочетание - взбалмошного Владельца и эмоционального Тренера. По некоторым предложениям - его могут уволить через 5-7 туров.
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