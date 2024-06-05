Бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте вернулся в Серию А. Итальянский специалист назначен на пост рулевого «Наполи». Об этом рапортует пресс-служба неаполитанского клуба. Стороны поставили подписи под долгосрочным договором, рассчитанным до лета 2027 года.

Напомним, что предыдущим местом работы 54-летнего тренера был лондонский «Тоттенхэм». Антонио возглавлял английский коллектив на протяжении двух лет.

«Наполи» провально провел минувший сезон чемпионата Италии. Неаполитанская команда набрала всего 53 очка и финишировала на десятой позиции в турнирной таблице.