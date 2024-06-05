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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри ответил на предложение «Панатинаикоса»

05 Июня 2024 • 09:31 Комментировать

Известный итальянский специалист Маурицио Сарри ответил отказом на предложение возглавить греческий «Панатинаикос». Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Предыдущим местом работы тренера был римский «Лацио», которым он руководил с 2021 по 2024 год. Ранее он также поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе», «Челси».

Напомним, что в минувшем сезоне «Панатинаикос» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Греции. Обладателем золота стал ПАОК.

Стоит отметить, что «Панатинаикос» является самым титулованным футбольным клубом Греции.

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Евро-Футбол.Ру,
Панатинаикос Маурицио Сарри
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