Сарри ответил на предложение «Панатинаикоса»

Известный итальянский специалист Маурицио Сарри ответил отказом на предложение возглавить греческий «Панатинаикос». Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Предыдущим местом работы тренера был римский «Лацио», которым он руководил с 2021 по 2024 год. Ранее он также поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе», «Челси».

Напомним, что в минувшем сезоне «Панатинаикос» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Греции. Обладателем золота стал ПАОК.

Стоит отметить, что «Панатинаикос» является самым титулованным футбольным клубом Греции.