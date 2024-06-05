Чалханоглу удивил выбором лучшего полузащитника Европы

Игрок сборной Турции и миланского «Интера» Хакан Чалханоглу рассказал, кого считает лучшим полузащитником Европы.
«Я считаю себя лучшим. У меня действительно такое мнение. Знаю, что вокруг много сильных игроков и чемпионов, но я постоянно расту», - передает слова хавбека «нерадзурри» Calciomercato.
В минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 40 поединках «Интера», записав на свой счет 15 забитых мячей и три результативные передачи. Трудовое соглашение полузащитника с миланским грандом рассчитано до середины 2027 года. Его рыночный ценник составляет 40 миллионов евро.
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