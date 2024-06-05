Корнаухов рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку

«Почему бы не остаться в «Аталанте»? Столько пережил, столько перетерпел. Можно сказать, что Алексей переломил Гасперини. Тренер не просто стал давать ему шансы, Алексей вообще играл значительное время», - высказался Корнаухов в эфире «Все на Матч».