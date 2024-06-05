Корнаухов рассказал, где нужно продолжить карьеру Миранчуку

Экс-футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением относительно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
«Почему бы не остаться в «Аталанте»? Столько пережил, столько перетерпел. Можно сказать, что Алексей переломил Гасперини. Тренер не просто стал давать ему шансы, Алексей вообще играл значительное время», - высказался Корнаухов в эфире «Все на Матч».
Напомним, что Миранчук перешел в команду из Бергамо в 2020 году из столичного «Локомотива». Контракт между сторонами рассчитан до конца сезона-2024/2025. В минувшем сезоне россиянин вместе с «Аталантой» стал победителем Лиги Европы.
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