«Наполи» объявит о назначении Конте в среду

«Наполи», чемпион Италии позапрошлого сезона объявит о назначении главным тренером Антонио Конте в среду, 5 июня.

По информации Football Italia, 4 июня Конте ужинал в окружении руководства «Наполи», в частности рядом с ним был президент клуба Аурелио де Лаурентис. Ранее о встрече сторон в соцсети сообщал инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее источники сообщали о том, что знаменитый тренер подпишет с неаполитанским клубом трёхлетний контракт.

Напомним, в минувшем сезоне «Наполи» трижды сменил тренера. Как результат – лишь 10-е место турнирной таблицы и отсутствие места в еврокубках на сезон грядущий.