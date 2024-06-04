Итальяно подпишет двухлетний контракт с «Болоньей»

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети поделился новой информацией о Винченцо Итальяно. По словам Фабрицио, тренер возглавит будущего участника Лиги чемпионов, «Болонью» и подпишет контракт с клубом на два года – до лета 2026 года.

Напомним, что по ходу исторически успешного сезона «Болонья» под руководством Тьяго Мотты смогла финишировать на четвёртом месте Серии А – это зона Лиги чемпионов. Но Мотта клуб покинул.

Итальяно 46 лет, последние три года своей тренерской карьеры специалист трудился в «Фиорентине». Также на протяжении карьеры Винченцо работал в «Трапани», «Венеции» и «Специи».