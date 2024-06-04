Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно подпишет двухлетний контракт с «Болоньей»

04 Июня 2024 • 23:12 Комментировать

Инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети поделился новой информацией о Винченцо Итальяно. По словам Фабрицио, тренер возглавит будущего участника Лиги чемпионов, «Болонью» и подпишет контракт с клубом на два года – до лета 2026 года.

Напомним, что по ходу исторически успешного сезона «Болонья» под руководством Тьяго Мотты смогла финишировать на четвёртом месте Серии А – это зона Лиги чемпионов. Но Мотта клуб покинул.

Итальяно 46 лет, последние три года своей тренерской карьеры специалист трудился в «Фиорентине». Также на протяжении карьеры Винченцо работал в «Трапани», «Венеции» и «Специи».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Винченцо Итальяно
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов Модрич обратился к Кроосу после последнего матча за «Реал» Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий «Манчестер Сити» принял решение о будущем Холанна Вратарь «Реала» Куртуа раскрыл слова Анчелотти в перерыве финала Лиги чемпионов Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика
Спортивные новости
Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
23:31 · Италия. Серия А
«Наполи» объявит о назначении Конте в среду
23:12 · Италия. Серия А
Итальяно подпишет двухлетний контракт с «Болоньей»
22:40 · Германия. Бундеслига
Хуммельс может продолжить карьеру в римском клубе слухи
19:39 · Италия. Серия А
Конте прилетел в Рим на встречу с боссом «Наполи»
18:16 · Италия. Серия А
«Фиорентина» объявила имя нового главного тренера официально
17:32 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» договорился с бразильцем из АПЛ
14:53 · Италия. Серия А
«Наполи» уведомил Хвичу о его будущем
14:43 · Италия. Серия А
Маротта стал президентом «Интера» официально
13:58 · Англия. Премьер-лига
Дибала открыт к тому, чтобы перебраться в АПЛ
13:14 · Италия. Серия А
Денис Черышев остался без клуба
13:12 · Россия. Премьер-лига
Сперцян может перейти в «Лацио»
12:25 · Италия. Серия А
Экс-нападающий «Зенита» Азмун может сыграть с «Реалом» и «Барселоной»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Камада переходит в клуб из АПЛ
09:56 · Италия. Серия А
«Интер» договорился с полузащитником, которого хотел купить «Реал»
03:54 · Англия. Премьер-лига
«Милан» может отказаться от подписания игрока «Тоттенхэма» из-за высокого ценника
Все новости
Рекомендуем