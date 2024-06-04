Конте прилетел в Рим на встречу с боссом «Наполи»

Итальянский тренер Антонио Конте находится в Риме, где специалист встречается с директором «Наполи» Джованни Манной. Новостью делится в соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

«Как и ожидалось, завтра стороны подпишут трёхлетнее соглашение о сотрудничестве», - пишет Романо.

В том, что Конте станет главным тренером «Наполи», уже практически нет сомнений. Ранее появилась информация о том, какого игрока в качестве трансферной цели для «адзурри» запланировал Конте.

Неаполитанский клуб в минувшем сезоне не смог повторить успех позапрошлого сезона и финишировал лишь на 10-м месте в таблице с 53 баллами.