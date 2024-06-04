Флорентийская «Фиорентина» объявила имя нового главного тренера. Им стал бывший наставник «Монцы» Раффаэле Палладино. Молодой 40-летний тренер подписал двухлетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации.

Ранее «фиалок» возглавлял Винченцо Итальяно. В минувшем сезоне флорентийцы заняли восьмое место в рамках Серии А и дошли до финала Лиги конференций УЕФА, где второй год подряд проиграли, на этот раз – пирейскому «Олимпиакосу».

Бывший итальянский форвард Палладино в своей тренерской карьере пока что работал только в «Монце». В 2021-2022 годах он работал с командой до 19 лет, а в 2022-2024 годах – уже с основой.