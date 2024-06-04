«Наполи» уведомил Хвичу о его будущем

В последние недели слухи активно связывали атакующего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с «ПСЖ». Агент грузинского футболиста подтверждал заинтересованность парижского гранда.

Впрочем, «Наполи» не собирается продавать 23-летнего Кварацхелию ближайшим летом. Футболисту уже сообщили, что он не будет продан. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, решение принималось совместно с Антонио Конте, о назначении которого на должность главного тренера неаполитанцы должны объявить в скором времени.

Всего за «Наполи» Хвича Кварацхелия провёл 88 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 26 голевых передач на партнёров.