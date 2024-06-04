Джузеппе Маротта был назначен президентом «Интера». Об этом объявила пресс-служба миланского клуба.

Отметим, что Маротта пришёл в «Интер» в декабре 2018 года, заняв пост генерального директора. До этого функционер на протяжении долгих лет трудился в другом топ-клубе Италии – в «Ювентусе».

Напомним, что в сезоне 2023/2024 «Интер» уверенно выиграл чемпионат Италии. Недосягаемыми на вершине турнирной таблицы Серии А «нерадзурри» стали уже в апреле. А в прошлом сезоне «Интер» добрался до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом 0:1 проиграл «Манчестер Сити».