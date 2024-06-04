Денис Черышев остался без клуба

Давиде Брендолин, который является представителем итальянской «Венеции», высказался о российском полузащитнике Денисе Черышеве. 33-летний игрок покинул клуб после истечения срока трудового договора.

«Денис Черышев покинул «Венецию», - передает слова Брендолина Sport24.

В минувшем сезоне Серии Б Черышев провел девять поединков, в которых не отметился результативными действиями. Хавбек защищал цвета итальянского коллектива с августа 2022 года. Трансферная стоимость россиянина оценивается в 500 тысяч евро.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Венеция» вышла в Серию А.