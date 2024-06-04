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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-нападающий «Зенита» Азмун может сыграть с «Реалом» и «Барселоной»

04 Июня 2024 • 12:25 Комментировать

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, выступающий в Серии А за «Рому», может перебраться в испанский чемпионат. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в сотрудничестве с 29-летним иранским футболистом заинтересована «Севилья». Сам Азмун готов присоединиться к андалусийскому коллективу.

Напомним, что за «Рому» Сердар играет на правах аренды до конца июня. Полноценный контракт форварда принадлежит леверкузенскому «Байеру». Рыночная стоимость иранца составляет десять миллионов евро.

В минувшем сезоне Серии А нападающий провел 23 встречи и забил три гола.

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