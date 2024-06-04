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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» договорился с полузащитником, которого хотел купить «Реал»

04 Июня 2024 • 09:56 Комментировать

Полузащитник Николо Барелла останется в миланском «Интере», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, стороны согласовали новое трудовое соглашение. Контракт Бареллы с «нерадзурри» будет рассчитан до лета 2029 года. Заработная плата игрока составит порядка шести миллионов евро в год.

27-летний полузащитник выступает за итальянский топ-клуб с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость Бареллы оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к хавбеку со стороны мадридского «Реала».

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