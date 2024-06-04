Будущее Кьезы в «Ювентусе» решится после Евро-2024

Вингеру «Ювентуса» Федерико Кьезе необходимо проявить себя в ближайшие месяцы, чтобы убедить Тьяго Мотту.

Как уже сообщали различные источники, Мотта не видит 26-летнего итальянца в своей команде – теперь эту информацию подтвердил инсайдер Джанлука ди Марцио. По сведениям трансферного эксперта, новый рулевой «старой синьоры» не будет расстроен, если «Ювентус» выставит Кьезу на продажу. Впрочем, ситуация ещё может измениться: многое будет зависеть от выступления игрока на Евро-2024, а также от его успехов во время предсезонной подготовки с туринцами. Не исключено, что наставник пересмотрит своё отношение к некогда одному из главных активов клуба.