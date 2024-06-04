Инсайдер Романо поделился информацией о возможном переходе в «Ювентус» звезды «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс приближается к переходу в «Ювентус».

На днях итальянские СМИ сообщили о договорённости, достигнутой между нидерландцем и туринским клубом. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте, 26-летний игрок остаётся главной целью «старой синьоры» на позицию в средней линии. Копмейнерс хочет перебраться в «Ювентус» и ждёт, когда «Аталанта» даст добро.

В клубе из Бергамо признают, что на хавбека есть претенденты среди грандов: «Неудивительно, если Копмейнерс нравится нескольким топ-клубам, мы рассмотрим его будущее в скором времени», – приводит Романо слова президента «Аталанты» Антонио Перкасси.