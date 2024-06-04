«Наполи» нашёл альтернативу Лукаку в Ла Лиге

Нападающий «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

26-летний игрок стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Ла Лиги, благодаря чему уже привлёк интерес со стороны статусных европейских клубов. Как сообщается в отчёте инсайдера Джанлуки ди Марцио, среди претендентов на Довбика фигурирует «Наполи». «Партенопейцы» попробуют приобрести форварда «Жироны», если не смогут оформить трансфер Ромелу Лукаку, считающегося приоритетной целью нового рулевого Антонио Конте.

Артём Довбик записал себе в актив 24 забитых мяча в 36 матчах чемпионата Испании в прошедшей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость лидера атаки каталонцев в 30 млн евро.