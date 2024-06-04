Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» нашёл альтернативу Лукаку в Ла Лиге

04 Июня 2024 • 01:51 Комментировать
Жирона
7:0
Гранада

Нападающий «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

26-летний игрок стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Ла Лиги, благодаря чему уже привлёк интерес со стороны статусных европейских клубов. Как сообщается в отчёте инсайдера Джанлуки ди Марцио, среди претендентов на Довбика фигурирует «Наполи». «Партенопейцы» попробуют приобрести форварда «Жироны», если не смогут оформить трансфер Ромелу Лукаку, считающегося приоритетной целью нового рулевого Антонио Конте.

Артём Довбик записал себе в актив 24 забитых мяча в 36 матчах чемпионата Испании в прошедшей кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость лидера атаки каталонцев в 30 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Ромелу Лукаку Жирона Артём Довбик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Июня
01:51
«Наполи» нашёл альтернативу Лукаку в Ла Лиге
28 Мая
21:22
В Ла Лиге выбрали лучшего тренера сезона
25 Мая
00:00
«Жирона» забила 7 мячей «Гранаде», Довбик вернул лидерство в гонке бомбардиров
24 Мая
09:47
Цыганков интересен клубам АПЛ, но всё будет зависеть от «Жироны»
01:51
Интересный прогноз и ставка на матч Жирона – Гранада чемпионата Испании – 24 мая 2024
23 Мая
23:07
Прогноз на точный счёт матча Жирона — Гранада Ла Лиги — 24 мая 2024
08:33
Такого не было 6 лет: всё об интригах последнего тура чемпионата Испании 4
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов Анчелотти обратился к президенту «Реала» Пересу после победы в Лиге чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Июня
01:51 · Италия. Серия А
«Наполи» нашёл альтернативу Лукаку в Ла Лиге
01:31 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Астон Вилла» работают над обменом полузащитниками
00:59 · Англия. Премьер-лига
Осимхен намерен покинуть «Наполи» – интерес проявляет только один клуб
00:37 · Англия. Премьер-лига
Конте уже связался с Лукаку – тренер ждёт игрока в «Наполи»
03 Июня
22:35 · Италия. Серия А
«Ювентус» сообщил о договорённости с Аллегри по условиям расторжения контракта
20:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-спортдир «Аталанты» Спаньоло: «Зачем Миранчуку уходить?» эксклюзив
20:09 · Италия. Серия А
Гроссо возглавил «Сассуоло» официально
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» работает над трансфером защитника из АПЛ
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»
14:08 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Спартака» вывел «Венецию» в Серию А официально
03:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Кьезу за 25 млн евро – назван претендент 1 слухи
02:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил долгосрочный контракт капитану «Наполи»
02:39 · Италия. Серия А
Гасперини: «Реал» может стать ещё сильнее после прихода Мбаппе»
00:04 · Италия. Серия А
Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»
02 Июня
23:00 · Италия. Серия А
Рабио не ответил на предложение «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем