«Ювентус» сообщил о договорённости с Аллегри по условиям расторжения контракта

«Ювентус» согласовал с Массимилиано Аллегри условия прекращения сотрудничества.

Специалист был уволен из клуба после победного для туринцев финала Кубка Италии против «Аталанты». Руководство «старой синьоры» обвинило наставника в неприемлемом поведении, что и стало причиной для немедленной отставки. Аллегри был недоволен таким решение – он собирался подать на клуб в суд и потребовать компенсацию за оставшийся год контракта.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», теперь между сторонами достигнута договорённость по условиям расторжения контракта. «Клуб хотел бы поблагодарить Массимилиано Аллегри за спортивные результаты, которых он достиг за все эти годы, и пожелать удачи в профессиональном будущем», – сказано в заявлении.