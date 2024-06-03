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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сообщил о договорённости с Аллегри по условиям расторжения контракта

03 Июня 2024 • 22:35 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

«Ювентус» согласовал с Массимилиано Аллегри условия прекращения сотрудничества.

Специалист был уволен из клуба после победного для туринцев финала Кубка Италии против «Аталанты». Руководство «старой синьоры» обвинило наставника в неприемлемом поведении, что и стало причиной для немедленной отставки. Аллегри был недоволен таким решение – он собирался подать на клуб в суд и потребовать компенсацию за оставшийся год контракта.

Как сообщает пресс-служба «Ювентуса», теперь между сторонами достигнута договорённость по условиям расторжения контракта. «Клуб хотел бы поблагодарить Массимилиано Аллегри за спортивные результаты, которых он достиг за все эти годы, и пожелать удачи в профессиональном будущем», – сказано в заявлении.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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