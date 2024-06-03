Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гроссо возглавил «Сассуоло» официально

03 Июня 2024 • 20:09 Комментировать

Фабио Гроссо, бывший итальянский футболист, а ныне тренер возглавил «Сассуоло». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что следующий сезон «Сассуоло» предстоит провести уже в Серии Б. В сезоне минувшем коллектив занял предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы Серии А и с 30 очками и шестиочковым отставанием от 17 места покинул элиту итальянского футбола.

Гроссо получает шанс на «реанимацию» тренерской карьеры – летом и осенью Фабио провалился в «Лионе». При нём клуб шёл в зоне вылета, после увольнения Гроссо «ткачи» смогли завершить сезон в верхней части турнирной таблицы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Гроссо Сассуоло
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан После финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» произошёл конфликт Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Станкович решил вернуть игрока в «Спартак» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти сделал заявление после финала Лиги чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Июня
20:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-спортдир «Аталанты» Спаньоло: «Зачем Миранчуку уходить?» эксклюзив
20:09 · Италия. Серия А
Гроссо возглавил «Сассуоло» официально
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Милан» работает над трансфером защитника из АПЛ
17:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев не исключил, что его сын может оказаться в «Шиннике»
14:08 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Спартака» вывел «Венецию» в Серию А официально
03:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Кьезу за 25 млн евро – назван претендент 1 слухи
02:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» предложил долгосрочный контракт капитану «Наполи»
02:39 · Италия. Серия А
Гасперини: «Реал» может стать ещё сильнее после прихода Мбаппе»
00:04 · Италия. Серия А
Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»
02 Июня
23:00 · Италия. Серия А
Рабио не ответил на предложение «Ювентуса»
22:52 · Италия. Серия А
Сборная Италии может потерять защитника перед Евро-2024
22:43 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» продвигается в переговорах с игроком «Ювентуса» слухи
22:41 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» оценили уровень Сперцяна
22:27 · Италия. Серия А
Гасперини «уколол» «Интер» 1
22:06 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес поздравил «Реал»
Все новости
Рекомендуем