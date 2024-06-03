Фабио Гроссо, бывший итальянский футболист, а ныне тренер возглавил «Сассуоло». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что следующий сезон «Сассуоло» предстоит провести уже в Серии Б. В сезоне минувшем коллектив занял предпоследнее, 19-е место турнирной таблицы Серии А и с 30 очками и шестиочковым отставанием от 17 места покинул элиту итальянского футбола.

Гроссо получает шанс на «реанимацию» тренерской карьеры – летом и осенью Фабио провалился в «Лионе». При нём клуб шёл в зоне вылета, после увольнения Гроссо «ткачи» смогли завершить сезон в верхней части турнирной таблицы.