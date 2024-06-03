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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-тренер «Спартака» вывел «Венецию» в Серию А официально

03 Июня 2024 • 14:08 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли вернул «Венецию» в итальянскую Серию А.

В воскресенье, 2 мая, «Венеция» одолела в ответном стыковом матче «Кремонезе» (1:0) и вышла в элитный дивизион. Первая игра между командами завершилась нулевой ничьей.

Напомним, Ваноли принял команду в ноябре 2022 года на предпоследнем месте в Серии B. Для вывода «Венеции» в высшую лигу 51-летнему тренеру потребовалось полтора года.

Последний раз «Венеция» выступала в итальянской Серии А в сезоне-2021/22. В той кампании клуб занял последнее место в турнирной таблице, одержав за сезон всего шесть побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Венеция Паоло Ваноли
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