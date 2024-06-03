«Ювентус» готов продать Кьезу за 25 млн евро – назван претендент

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза может покинуть клуб в ближайшие месяцы.

26-летний футболист отказался продлевать контракт с туринцами, в связи с чем руководство «старой синьоры» готово выставить его на продажу, докладывает Corriere dello Sport. Действующий договор Кьезы истекает через год, поэтому «Ювентус» потребует за итальянца порядка 25 млн евро. Если верить источнику, это требование вполне может удовлетворить «Рома», заинтересованная в приобретении игрока.

Ранее сообщалось, что Федерико Кьеза не входит в планы нового рулевого «бьянконери» Тьяго Мотты.

В завершившемся сезоне Кьеза отметился десятью голами и тремя ассистами, проведя 37 поединков.