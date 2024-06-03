«Ювентус» предложил долгосрочный контракт капитану «Наполи»

«Ювентус» намерен переманить в свои ряды правого защитника «Наполи» Джованни ди Лоренцо.

Агент 30-летнего игрока недавно заявил о его готовности покинуть «Наполи». Позднее клуб опроверг эту информацию в официальном заявлении, однако, по данным журналиста Николо Скиры, капитан «адзурри» всё же может уйти. Как утверждает источник, ди Лоренцо ведёт переговоры с «Ювентусом» – «бьянконери» предложили контракт, рассчитанный до 2028 года. Новый рулевой «Наполи» Антонио Конте очень ценит футболиста и попросит его остаться.

Джованни ди Лоренцо отыграл 231 матч за коллектив из Неаполя с момента перехода из «Эмполи» в 2019 году.