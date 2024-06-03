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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Реал» может стать ещё сильнее после прихода Мбаппе»

03 Июня 2024 • 02:39 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о силе мадридского «Реала».

Бергамаски стали победителями Лиги Европы, в то время как «сливочные» завоевали трофей Лиги чемпионов. В августе команды встретятся в поединке Суперкубка УЕФА.

«Может ли «Аталанта» усилиться летом? Все могут стать сильнее – даже «Реал», если туда придёт Мбаппе.

Самое главное – игроки должны подходить друг другу. Мы хотим улучшить наш состав. Соперники будут готовиться к нам ещё усерднее, поэтому мы должны совершенствоваться», – цитирует Football Italia Гасперини.

«Аталанта» финишировала четвёртой в завершившемся розыгрыше Серии А. В Кубке Италии коллектив из Бергамо добрался до финала, где уступил «Ювентусу».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аталанта Джан Пьеро Гасперини Килиан Мбаппе ещё теги

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