Гасперини: «Реал» может стать ещё сильнее после прихода Мбаппе»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о силе мадридского «Реала».

Бергамаски стали победителями Лиги Европы, в то время как «сливочные» завоевали трофей Лиги чемпионов. В августе команды встретятся в поединке Суперкубка УЕФА.

«Может ли «Аталанта» усилиться летом? Все могут стать сильнее – даже «Реал», если туда придёт Мбаппе.

Самое главное – игроки должны подходить друг другу. Мы хотим улучшить наш состав. Соперники будут готовиться к нам ещё усерднее, поэтому мы должны совершенствоваться», – цитирует Football Italia Гасперини.

«Аталанта» финишировала четвёртой в завершившемся розыгрыше Серии А. В Кубке Италии коллектив из Бергамо добрался до финала, где уступил «Ювентусу».