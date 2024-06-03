Скамакка ответил на критику Спаллетти: «Я не считаю себя ленивым»

Нападающий «Аталанты» и сборной Италии Джанлука Скамакка отреагировал на высказывание Лучано Спаллетти.

25-летний футболист попал в расширенную заявку «скуадры адзурры» на Евро-2024. Тем не менее, высказываясь о форварде бергамасков, рулевой национальной команды назвал его «немного ленивым», объяснив этим невызов игрока на мартовские поединки.

«Я не знаю [почему Спаллетти так сказал], – признаётся Скамакка в интервью Sky Sport. – Думаю, я бы не достиг такого уровня в «Аталанте», если бы был ленивым. Это мнение тренера, и он, возможно, прав, но я не считаю, что ленюсь. Я первым приеду в тренировочный центр и последним его покину, чтобы доказать это», – заявил лидер атаки «Аталанты».