Рабио не ответил на предложение «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио не торопится давать ответ на предложение клуба по новому контракту.

29-летний игрок станет свободным агентом уже в следующем месяце, если до тех пор ситуация так и не прояснится. Согласно сведениям известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, на руках у француза действительно есть предложение от «Ювентуса», однако ни от него, ни от его матери-агента ответа пока не последовало. По слухам, «бьянконери» хотели бы продлить с хавбеком договор на три года.

В прошедшей кампании Адриен Рабио стал автором пяти забитых мячей и трёх голевых передач, проведя 35 игр за «Ювентус» во всех турнирах.