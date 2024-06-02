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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио не ответил на предложение «Ювентуса»

02 Июня 2024 • 23:00 Комментировать
Ювентус
2:0
Монца

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио не торопится давать ответ на предложение клуба по новому контракту.

29-летний игрок станет свободным агентом уже в следующем месяце, если до тех пор ситуация так и не прояснится. Согласно сведениям известного инсайдера Джанлуки ди Марцио, на руках у француза действительно есть предложение от «Ювентуса», однако ни от него, ни от его матери-агента ответа пока не последовало. По слухам, «бьянконери» хотели бы продлить с хавбеком договор на три года.

В прошедшей кампании Адриен Рабио стал автором пяти забитых мячей и трёх голевых передач, проведя 35 игр за «Ювентус» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио

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