Сборная Италии может потерять защитника перед Евро-2024

Центральный защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини получил травму в заключительном матче Серии А.

Лидер обороны бергамасков вышел в стартовом составе в поединке с «Фиорентиной» (2:3), а на 32-й минуте даже отметился забитым мячом. В концовке встречи Джан Пьеро Гасперини был вынужден заменить 20-летнего игрока, получившего травму, которая может оказаться серьёзной. Перспективный центрбек рискует пропустить чемпионат Европы, который стартует уже совсем скоро.

«Прямо сейчас он проходит обследование, будем ждать результатов. Ситуация неприятная, но, надеюсь, это не крестообразная связка. Мы восстановим его, и он вернётся ещё более сильным», – поведал в послематчевом интервью DAZN Гасперини.

Первая игра сборной Италии на Евро-2024 состоится 15 июня – соперником будет Албания.