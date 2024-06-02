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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини «уколол» «Интер»

02 Июня 2024 • 22:27 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дерзко высказался об успехе миланского «Интера».

Команда Симоне Индзаги без особых трудностей выиграла Серию А, оторвавшись от ближайшего преследователя – «Милана» – на 19 очков. «Аталанта» финишировала четвёртой, уступив чемпионам 25 очков.

«Как нам сократить разрыв с «Интером» и побороться за скудетто? Один из способов – набрать миллиардные долги, чтобы разбрасываться деньгами на игроков», – приводит журналист Николо Скира ответ Гасперини, недавно приведшего «Аталанту» к триумфу в Лиге Европы.

В матче последнего тура, прошедшем сегодня, бергамаски уступили «Фиорентине» (2:3).

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Интер Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини ещё теги

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