Тео Эрнандес поздравил «Реал»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес отреагировал на победу мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

В субботу «сливочные» в 15-й раз стали клубными чемпионами Европы, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0) благодаря голам Даниэля Карвахаля и Винисиуса Жуниора.

«Поздравляю всю семью мадридского «Реала». Прекрасные воспоминания о Лиге чемпионов», – приводит Madrid Zone слова француза.

Тео Эрнандес выступал за «королевский клуб» с 2017 по 2019 год, после чего был продан в «Милан». Если верить недавним слухам, «Реал» заинтересован в возвращении игрока текущим летом. Также на 26-летнего футболиста претендует мюнхенская «Бавария».