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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» помешала «Аталанте» финишировать на третьем месте

02 Июня 2024 • 21:04 Комментировать
Аталанта
2:3
Фиорентина

Чемпионат Италии закончился отложенным матчем «Аталанта» - «Фиорентина». Набравшие шикарную форму бергамаски к победе в Лиге Европы могли добавить третье место Серии А. Надо было просто обыграть соперника. Встреча началась быстрым голом гостей - после навеса с левого фланга Андреа Белотти в падении головой отправил мяч в сетку. Мгновенный ответ соперника - Адемола Лукман по центру рванул к воротам и перебросил кипера - 1:1. Вскоре снова доставка мяча в штрафную «Аталанты» с левого фланга, и Нико Гонсалес с отскоком от газона зарядил в штангу, мяч отскочил в сетку. Джорджио Скальвини из-за пределов штрафной вонзил мяч в ближний угол - 2:2. Перед перерывом Лука Раньери забил из явного офсайда, а вот Белотти отличился по правилам. Лукас Бельтран попал в защитника после подачи с углового, а Белотти добил - 2:3.

После перерыва на поле вышел Алексей Миранчук. Вскоре он оказался один на один с голкипером, убрал мяч в сторону и не попал в рамку. В концовке Джанлука Скамакка бил под перекладину - парировано.

«Аталанта» проиграла заключительный матч и осталась четвертой. «Фиорентина» - восьмая.

Протокол игры  
Аталанта2:3Фиорентина
  6'Белотти Андреа (0:1)
(1:1) Лукман Адемола12'  
  19'Гонсалес Николас (1:2)
(2:2) Скальвини Джорджио32'  
  45'Белотти Андреа (2:3)
Карнесекки МаркоТолой Рафаэл 75' (Джимсити Берат ( 75') Хин ИсакСкальвини Джорджио 84' (Хатебур Ханс ( 84') Хольм Эмиль 57' (Миранчук Алексей ( 57') Руджери МаттеоЭдерсон ХоноратоПашалич МариоКопмейнерс ТëнЛукман Адемола 56' (Скамакка Джанлука ( 56') Де Кетеларе Шарль 74' (Туре Эль Билал ( 74')
Запасные: Баккер МитчелМендичино ЛеонардоАдопо НдариРосси ФранческоМуссо ХуанДзаппакоста Давиде
Мартинелли ТоммазоКайоде Майкл 88' (Фараони Марко ( 88') Мартинес Лукас II  76'Раньери Лука  86'Бираги КристианоЛопес МаксимДункан Альфред 77' (Иконе Жонатан ( 77') Гонсалес Николас 88' (Барак Антонин ( 88') Бельтран Лукас 77' (Инфантино Джино ( 77') Кастровилли Гаэтано 66' (Куаме Кристиан ( 66') Белотти Андреа
Запасные: Миленкович НиколаКомуццо ПьетроКристенсен ОливерБонавентура ДжакомоТерраччиано ПьетроМело АртурДодо ДомилсонПаризи Фабьяно
02 июня. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Фиорентина

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