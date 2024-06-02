«Фиорентина» помешала «Аталанте» финишировать на третьем месте

Чемпионат Италии закончился отложенным матчем «Аталанта» - «Фиорентина». Набравшие шикарную форму бергамаски к победе в Лиге Европы могли добавить третье место Серии А. Надо было просто обыграть соперника. Встреча началась быстрым голом гостей - после навеса с левого фланга Андреа Белотти в падении головой отправил мяч в сетку. Мгновенный ответ соперника - Адемола Лукман по центру рванул к воротам и перебросил кипера - 1:1. Вскоре снова доставка мяча в штрафную «Аталанты» с левого фланга, и Нико Гонсалес с отскоком от газона зарядил в штангу, мяч отскочил в сетку. Джорджио Скальвини из-за пределов штрафной вонзил мяч в ближний угол - 2:2. Перед перерывом Лука Раньери забил из явного офсайда, а вот Белотти отличился по правилам. Лукас Бельтран попал в защитника после подачи с углового, а Белотти добил - 2:3.

После перерыва на поле вышел Алексей Миранчук. Вскоре он оказался один на один с голкипером, убрал мяч в сторону и не попал в рамку. В концовке Джанлука Скамакка бил под перекладину - парировано.

«Аталанта» проиграла заключительный матч и осталась четвертой. «Фиорентина» - восьмая.