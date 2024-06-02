Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мама Рабио пытается добиться повышения зарплаты игрока

02 Июня 2024 • 19:52 Комментировать

«Ювентус» работает над сохранением в команде полузащитника Адриена Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложил 29-летнему французу контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

«Старая синьора» предлагает Рабио сохранение зарплаты в 9 миллионов евро за сезон с учётом бонусов. В то же время мама футболиста по имени Вероник, которая ведёт дела Адриена, хочет, чтобы полузащитник имел самую высокую зарплату в команде.  

В переговорах «Ювентус» использует аргумент – Рабио может стать капитаном после ухода Данило. При этом у французского футболиста есть и другие предложения.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Адриен Рабио
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Президент «ПСЖ» обратился к Мбаппе, Месси и Неймару Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Модрич выбрал клуб на следующий сезон – контракт подписан Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название Сафонов – в Париже, Чалов тоже едет во Францию, а из «Локомотива» бегут пачками: главные трансферы и слухи недели Флик назвал руководству «Барселоны» четырёх неприкасаемых игроков Анчелотти: «Я посоветовал «Реалу» подписать лучшего тренера, всё быстро решилось» Звёздный нападающий Неймар выбрал клуб на новый сезон Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия»
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Матч ТВ» и Okko покажут Евро-2024 в России «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Хабиб пообщался с Трампом после победы Махачева над Порье на турнире UFC 302 Махачев победил Порье удушающим приёмом на турнире UFC 302 Андреева разгромила Стирнс и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос» Медведев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев Махача «Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
61 мин
Аталанта Аталанта
Фиорентина Фиорентина
2
3
1.53 4.60 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Июня
19:52 · Италия. Серия А
Мама Рабио пытается добиться повышения зарплаты игрока
18:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» может купить топ-вратаря – названо условие
16:20 · Россия. Премьер-лига
Итальянский клуб следит за Сперцяном слухи
10:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с одноклубником Миранчука
08:58 · Италия. Серия А
Вратарь «Реала» Куртуа завершил сезон без пропущенных мячей 2
01 Июня
22:37 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд близок к трансферу в топ-клуб Серии А
21:48 · Италия. Серия А
Названо имя следующего тренера «Фиорентины»
21:30 · Италия. Серия А
Президент «Милана» назвал условие трансфера Леау
20:54 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» выбрали трансферную цель
20:28 · Италия. Серия А
Конте выбрал главную трансферную цель для «Наполи»
19:34 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готов предложить 120 млн евро за Хвичу
19:11 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо высказался о контракте Конте с «Наполи»
15:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» оформил увольнение Аллегри – впереди суд 1
15:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» решил вернуться в Ассоциацию европейских клубов – аль-Хелаифи 1
11:52 · Италия. Серия А
Дибала может продолжить карьеру в Испании - назван топ-клуб
Все новости
Рекомендуем