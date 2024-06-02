Мама Рабио пытается добиться повышения зарплаты игрока

«Ювентус» работает над сохранением в команде полузащитника Адриена Рабио. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринский клуб предложил 29-летнему французу контракт на два года с опцией продления ещё на один сезон.

«Старая синьора» предлагает Рабио сохранение зарплаты в 9 миллионов евро за сезон с учётом бонусов. В то же время мама футболиста по имени Вероник, которая ведёт дела Адриена, хочет, чтобы полузащитник имел самую высокую зарплату в команде.

В переговорах «Ювентус» использует аргумент – Рабио может стать капитаном после ухода Данило. При этом у французского футболиста есть и другие предложения.