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«Ювентус» договорился с одноклубником Миранчука

02 Июня 2024 • 10:46 Комментировать

Хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс близок к переходу в туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Tuttosport.

По сведениям источника, нидерландский полузащитник согласовал со «старой синьорой» пятилетнее трудовое соглашение. Заработная плата Копмейнерса составит 4,5 миллиона евро в год.

26-летний хавбек выступает за коллектив из Бергамо с лета 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 поединках «Аталанты», отметившись 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его контракт с бергамасками рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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