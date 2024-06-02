«Ювентус» договорился с одноклубником Миранчука

Хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс близок к переходу в туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Tuttosport.

По сведениям источника, нидерландский полузащитник согласовал со «старой синьорой» пятилетнее трудовое соглашение. Заработная плата Копмейнерса составит 4,5 миллиона евро в год.

26-летний хавбек выступает за коллектив из Бергамо с лета 2021 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 50 поединках «Аталанты», отметившись 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его контракт с бергамасками рассчитан до середины 2027 года.