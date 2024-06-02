Вратарь «Реала» Куртуа завершил сезон без пропущенных мячей

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа принял участие во вчерашнем финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой «королевского» клуба со счетом 2:0.

Примечательно, что бельгийский вратарь завершил сезон-2023/2024 без пропущенных мячей. Куртуа из-за травмы принял участие всего в пяти встречах, в которых отстоял на ноль. Тибо долгое время провел в лазарете из-за травмы «крестов».

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов голами в составе «Реала» отметились защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.