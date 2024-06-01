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Чемпионат Италии. Серия А

Названо имя следующего тренера «Фиорентины»

01 Июня 2024 • 21:48 Комментировать

Всё идёт к тому, что Винченцо Итальяно покинет пост главного тренера «Фиорентины». Специалиста слухи давно связывают с «Болоньей», которую, в свою очередь, должен покинуть Тьяго Мотта.

Что касается «Фиорентины», то клуб близок к договорённости с Раффаэле Палладино. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Фиорентина» почти договорилась о назначении 40-летнего Палладино. В последние годы этот специалист неплохо показывал себя у руля «Монцы».

Напомним, что «Фиорентина» заняла восьмое место в чемпионате Италии и получила путёвку в Лигу конференций.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Раффаэле Палладино Монца Винченцо Итальяно ещё теги
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