Президент «Милана» назвал условие трансфера Леау

Паоло Скарони, который занимает пост президента «Милана», допускает трансфер нападающего Рафаэла Леау в другой клуб. По словам функционера, «россонери» готовы продать португальца за 150 миллионов евро.

«Леау? Если бы нам дали 150 миллионов евро, я бы уже собирал его чемоданы. Я очень материалистичен», - слова Скарони приводит Milan Reports.

В сезоне 2023/2024 Рафаэл Леау провёл в различных соревнованиях 47 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 15 голов и 14 результативных передач на партнёров.

Ранее слухи связывали 24-летнего Леау с несколькими клубами, в частности с «ПСЖ» и «Челси».