В «Ювентусе» выбрали трансферную цель

«Ювентус» определился с трансферной целью на летнее окно. Как сообщает Corriere dello Sport, туринцы хотят подписать в среднюю линию Маттео Гендузи. Отмечается, что видеть 25-летнего футболиста в команде хочет Тьяго Мотта, который близок к назначению на пост главного тренера «старой синьоры».

По данным источника, «Лацио» запросит за трансфер Гендузи как минимум 30 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Маттео Гендузи провёл в различных соревнованиях 50 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и четыре результативных паса на партнёров.