Конте выбрал главную трансферную цель для «Наполи»

В ближайшее время «Наполи» объявит о назначении Антонио Конте на должность главного тренера. Статусный итальянский специалист уже даже выбрал главную трансферную цель на лето. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Саша Тавольери, Конте хочет видеть в команде Ромелу Лукаку. Позицию тренера разделяет и Джованни Манна – спортивный директор неаполитанцев.

Конте считает, что Лукаку идеально соответствует его футбольной философии. При этом «Наполи» ещё не начинал переговоры по 31-летнему игроку – фактурный форвард хочет определиться с будущим после чемпионата Европы – 2024.

Ромелу Лукаку провёл сезон 2023/2024 в «Роме». Права на игрока принадлежат «Челси». Портал Transfermarkt оценивает Лукаку в 30 миллионов евро.