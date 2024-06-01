«ПСЖ» готов предложить 120 млн евро за Хвичу

«ПСЖ» очень хочет видеть в своих рядах атакующего полузащитника Хвичу Кварацхелию. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Foot Mercato, гранд Лиги 1 готов предложить за 23-летнего грузина 120 миллионов евро.

В то же время отмечается, что «Наполи» рассчитывает продлить контракт с Кварацхелией. Действующий трудовой договор грузинского футболиста рассчитан до середины 2027 года.

В сезоне 2023/2024 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 45 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 11 голов и 9 результативных передач на партнёров. Ранее Хвича поиграл в России за «Локомотив» и «Рубин».