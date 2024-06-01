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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер Романо высказался о контракте Конте с «Наполи»

01 Июня 2024 • 19:11 Комментировать

Всё идёт к тому, что следующим тренером «Наполи» станет Антонио Конте. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт 54-летнего специалиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до середины 2027 года.

Отмечается, что в контракте не будет прописан пункт о досрочном расторжении. Ранее появлялась информация о желании Конте иметь возможность уйти из «Наполи» после любого из сезонов.

Антонио Конте находится без тренерской работы уже четырнадцать месяцев – в конце марта 2023 года он покинул «Тоттенхэм».

«Наполи» завершил последний чемпионат Италии на десятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи
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