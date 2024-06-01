Инсайдер Романо высказался о контракте Конте с «Наполи»

Всё идёт к тому, что следующим тренером «Наполи» станет Антонио Конте. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт 54-летнего специалиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до середины 2027 года.

Отмечается, что в контракте не будет прописан пункт о досрочном расторжении. Ранее появлялась информация о желании Конте иметь возможность уйти из «Наполи» после любого из сезонов.

Антонио Конте находится без тренерской работы уже четырнадцать месяцев – в конце марта 2023 года он покинул «Тоттенхэм».

«Наполи» завершил последний чемпионат Италии на десятой позиции.